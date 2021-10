China interveniert - Uni Hannover sagt Lesung ab

Konfuzius-Institute sind offizielle Kultur- und Bildungsinstitutionen, die von der Zentrale der Konfuzius-Institute, einer Unterabteilung des chinesischen Bildungsministeriums, gefördert werden. Weltweit gibt es rund 550 Institute, 19 sind in Deutschland ansässig - zwei davon in Niedersachsen: in Hannover und in Göttingen. Jedes Konfuzius-Institut wird in einer Kooperation zwischen einer lokalen und einer chinesischen Hochschule betrieben, im Fall des Leibniz-Konfuzius-Instituts Hannover (LKIH) sind dies die Leibniz Universität Hannover und die Tongji-Universität in Shanghai. Trägerverein des LKIH ist der Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover e.V. Die Institute in Niedersachsen erhalten laut Wissenschaftsministerium keine Förderung aus dem Landeshaushalt.

Quelle: Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover