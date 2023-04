Stand: 02.04.2023 11:42 Uhr Chemikalien und Strahlung: Einsatzkräfte trainieren in Celle

Am Samstag hat der Chemie- und Strahlenschutzzug der Feuerwehr Celle zusammen mit der Ortsfeuerwehr Celle ein Training absolviert: In einem Lebensmittelwerk in Vorwerk probten sie einen Unfall mit Chemikalien und Strahlung. Die Einsatzkräfte trugen Atemschutz und Chemikalschutzanzüge. Zuerst ging es darum, die Gefahrstoffe und die entsprechende Gefahr zu identifizieren, danach um Verhaltensregeln und das Auffangen der Stoffe. Im Außenbereich wurde eine Dekontaminationsstelle aufgebaut, wo die Einsatzkräfte anschließend in ihren Anzügen gereinigt werden konnten.

