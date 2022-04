Stand: 12.04.2022 07:45 Uhr Chemieunfall in Stadthagen: Giftiges Klebemittel tritt aus

Auf dem Gelände eines Kunststoff-Produzenten in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) hat es Montagnachmittag einen Chemieunfall gegeben. Einsatzkräfte rückten aus, nachdem beim Befüllen eines Tanks größere Mengen eines giftigen Klebstoffs ausgelaufen waren. Anwohnerinnen und Anwohner wurden per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Stoff gelangte unter anderem in die firmeninterne Kanalisation, weshalb auch Mitarbeitende der unteren Wasserbehörde vor Ort waren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Abend gaben die Behörden Entwarnung.

