Chaos in Hannover: 200 Jugendliche wollen sich prügeln Stand: 20.02.2022 15:15 Uhr Bis zu 200 Jugendliche haben sich nach Angaben der Polizei online zu einer Schlägerei in Hannovers Innenstadt verabredet. Besorgte Eltern hätten am Sonnabend den Notruf gewählt, hieß es.

Die Polizei war laut einer Sprecherin mit zahlreichen Beamten präsent und verhinderte so eine Eskalation der Lage. Daraufhin habe sich die Masse der Jugendlichen aufgeteilt. Einige von ihnen seien vor den Beamten weggelaufen, hätten Böller gezündet und Passanten "aggressiv" gestört.

"Unübersichtliche Einsatzlage": Polizei ruft Verstärkung

Ein 14-Jähriger habe einen Polizisten beleidigt, so die Sprecherin weiter. Als der Jugendliche identifiziert werden sollte, befreite er sich aus dem Griff eines Beamten und wehrte sich. Rund 200 Jugendliche hätten sich am Festnahmeort versammelt und versucht, ihm zu helfen. Die Polizei stockte die Zahl der Einsatzkräfte auf und drängte die Gruppe weg. Wegen der "unübersichtlichen Einsatzlage" seien davon vereinzelt auch Unbeteiligte betroffen gewesen, hieß es in der Mitteilung.

Zahlreiche Platzverweise

Nach etwa fünfeinhalb Stunden löste sich die Versammlung, die sich in großen Teilen der Fußgängerzone in der Innenstadt abspielte, endgültig auf. Die meisten Jugendlichen zeigten sich nach Angaben der Polizei kooperativ. Es wurden aber auch zahlreiche Platzverweise ausgesprochen. Der 14-Jährige wurde seinen Eltern übergeben.

