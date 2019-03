Stand: 01.03.2019 19:00 Uhr

Celles umstrittener Kampf gegen den Maulwurf

Immer mal wieder spricht die Stadt Celle auf Facebook "Klartext". So zumindest heißt eine Rubrik auf Facebook, in der sich Oberbürgermeister Jörg Nigge (CDU) zu Themen äußert, die die Menschen in der Stadt bewegen. In einem kurzen und knappen 21-Sekunden-Video stellte der OB am Mittwoch klar, dass sich seine "Mitarbeiter keines Fehlverhalten schuldig gemacht haben". Das sehen viele Menschen in Celle anders, denn ganz konkret geht es um das Töten von Maulwürfen im Französischen Garten durch einen Schädlingsbekämpfer.

Ein Passant beobachtete, wie der Mitarbeiter Gas in die Hügel füllte. Wie die Tiere anschließend taumelnd ihre letzten Meter krochen, filmte er. Zehntausende haben die Bilder mittlerweile im Netz gesehen. Dass der Maulwurf eine zu schützende Art ist, steht fest. Das weiß auch die Stadt Celle.

Genehmigt - und zwar "von den Kollegen"

Um ein solches Tier dennoch töten zu dürfen - das stellt im Übrigen eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit bis zu 50.000 Euro Bußgeld geahndet werden - braucht es eine Begründung und eine Ausnahmegenehmigung, die hat die Stadt auch eingeholt. Und zwar "von den Kollegen der Unteren Naturschutzbehörde", wie eine Sprecherin der Stadt dem NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen mitteilte. Auch dieser Umstand stößt manchem übel auf - weil es ganz so scheint, als hätte die Stadt sich den umstrittenen Einsatz selbst erlaubt. Nach Bundesartenschutzverordnung ist die nach Landesrecht zuständige Behörde für die Erteilung der Genehmigung zuständig ist. "Und in diesem Fall ist das die Untere Naturschutzbehörde, die bei der Stadt Celle angesiedelt ist", schreibt die Verwaltung.

"Stadt in der Verkehrssicherungspflicht"

Als Begründung für die Beseitigung der Hügel und am Ende auch des Maulwurfs gibt die Stadt ihre Verkehrssicherungspflicht an. Das heißt: Die Hügel auf den Rasenflächen seien Stolperfallen. "Zudem erleiden die Rasen- und Beetflächen des Französischen Gartens durch den starken Maulwurfbesatz erhebliche Schäden." Das gilt der Naturschutzbehörde als Rechtfertigung für die Ausnahmeregelung - als nötige "Abwendung erheblicher Land-, Forst- (...) und gemeinwirtschaftlicher Schäden".

Vergrämung hat nicht geholfen

Bevor der Schädlingsbekämpfer mit der Gasflasche ausrückte, hatte die Stadt nach eigenen Angaben auch andere Methoden angewendet. Sie hatte es mit Planieren der Hügel versucht, gar mit dem Einsatz von den Maulwurf störenden Duftstoffen. Nichts aber habe geholfen. Am Ende blieb nur der Einsatz von Gas. Moralisch und ethisch sei das Vorgehen nicht vertretbar, sagt der Naturschutzbund (NABU). Auch wenn die Begründung für eine Ausnahmegenehmigung offenbar reichte, die formaljuristisch in Ordnung sei, missbilligt Wilhelm Kleineke vom NABU das Vorgehen der Stadt.

"Schlechtes Beispiel für Bürger"

"Es ist auch ein schlechtes Vorbild für die Bürger, die in ihren Gärten selbst Maulwürfe haben", sagt er Hallo Niedersachsen. Die Stadt müsse, wenn die Personaldecke und die finanziellen Mittel begrenzt seien, einen weniger guten Pflegezustand der Parks hinnehmen. "Und das müssen auch die Touristen, die müssen den Maulwurf akzeptieren und ästhetische Abstriche bei der Parkpflege machen", sagt Kleineke.

OB will Vorgehensweise für die Zukunft ausschließen

In der überaus emotional geführten Diskussion hat sich Celles Oberbürgermeister Nigge abseits seiner Überzeugung, dass seine Mitarbeiter nicht falsch gehandelt hätten, und andere Kommunen das Maulwurf-Problem genauso gelöst haben, entschuldigt: "Ich habe an uns als Verwaltung einen anderen Anspruch eines ethischen und moralischen Handelns und werde diese Vorgehensweise in der Stadt Celle für die Zukunft ausschließen."

"So etwas wie hier darf nicht sein"

Die Entschuldigung des Politikers für das Vorgehen hebt auch der NABU hervor. Grundsätzlich bestehe keine Gegnerschaft zwischen den Naturschützern und der Stadt, man arbeite in einigen Projekten zusammen. "Aber so etwas wie hier darf nicht sein". Es sei zu begrüßen, dass sich viele Bürger der Stadt dagegen ausgesprochen hätten. Die Konsequenzen müsse die Stadt jetzt tragen. Andere Naturschützer gehen weiter. Der BUND will Medienberichten zufolge die Stadt verklagen.

