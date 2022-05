Stand: 30.05.2022 11:36 Uhr Celler Badeland: Auto brennt auf Parkplatz aus

Auf einem Parkplatz des Celler Badelandes im Bereich des Parkhauses ist am Montagvormittag der Motor eines Pkw in Brand geraten. Zeugen alarmierten um 9.37 Uhr die Feuerwehr. Als die Kräfte am Einsatzort eintrafen, waren die Flammen auf zwei rechts und links abgestellte Fahrzeuge übergesprungen. Das Feuer zerstörte zudem einige Sträucher und Schilder. Laut Polizei entstand ein hoher Schaden, der aber noch nicht näher beziffert wurde. Ersten Ermittlungen zufolge hat ein technischer Defekt den Brand verursacht.

