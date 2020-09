Stand: 06.09.2020 10:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Celle: Wohnung in Mehrfamilienhaus brennt aus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Celle ist in der Nacht zu Sonntag ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei hatten Nachbarn das Feuer gegen 4 Uhr bemerkt. Die Mieterin der betroffenen Wohnung war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.09.2020 | 10:00 Uhr