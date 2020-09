Stand: 29.09.2020 07:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Celle: Toter und Verletzter nach Messerangriffen

Nach zwei Gewaltverbrechen an einem Abend in Celle ermittelt die Polizei. Ein 54-jähriger Mann war am Montagabend in seiner Wohnung in Hehlentor offenbar nach einer Messerattacke gestorben. Die Polizei nahm noch am Tatort einen 54-jährigen Verdächtigen fest, gegen ihn bestehe ein aber nur "vager Tatverdacht". Nur wenig später, gegen 21 Uhr, wurde im Stadtteil Neuenhäusen ein Fußgänger mutmaßlich von einem Radfahrer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Ein 21-Jähriger wurde anschließend gefasst. Ob die Taten womöglich zusammenhängen, konnte die Polizei noch nicht endgültig sagen. Vieles deute aber darauf hin, dass es keine Verbindung gebe, hieß es von der Polizei am frühen Dienstagmorgen. In der Nacht hatte die Polizei noch per Twitter Anwohner im Bereich Harburger Berg dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Gegen 1.00 Uhr kam dann die Entwarnung: "Wir gehen im Moment von keiner Gefährdung für die Bevölkerung aus."

