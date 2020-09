Stand: 14.09.2020 18:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Celle: Räuber bei Überfall auf Juwelier erschossen

Bei einem Raubüberfall in der Celler Innenstadt ist am Montagnachmittag ein Mensch erschossen worden. Eine weitere Person wurde durch einen oder mehrere Schüsse schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher NDR.de bestätigte. Bei den beiden Männern soll es sich um die mutmaßlichen Räuber handeln. Demnach habe der Inhaber geschossen. Ziel des Überfalls war ein Juweliergeschäft.

Überfall laut Polizei wohl geplant

Wie der Sprecher mitteilte, gebe es Hinweise auf einen offenbar geplanten Überfall. Gegen 15.50 Uhr sollen zwei Männer das Juweliergeschäft betreten haben. Kurz darauf sei es "zur Schussabgabe im Innern" gekommen, so der Polizeisprecher. Zu diesem Zeitpunkt habe sich neben den beiden mutmaßlichen Tätern das Inhaber-Ehepaar in den Geschäftsräumen befunden. Es gebe Hinweise darauf, dass die mutmaßlichen Räuber bewaffnet gewesen seien. Ob sie ebenfalls Schüsse abgegeben haben, sei derzeit unklar. "Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen", so der Sprecher.

