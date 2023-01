Stand: 04.01.2023 20:03 Uhr Celle: Radmuttern an Rettungwagen gelöst

Am späten Montagabend hat die Besatzung eines Rettungswagens in Nienhagen (Landkreis Celle) ungewöhnliche Geräusche an der hinteren Achse des Fahrzeuges bemerkt. Am Einsatzort stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass an der hinteren, linken Felge alle sechs Radmuttern gelöst waren. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Für etwa zwei Stunden fehlte dadurch ein einsatzbereiter Rettungswagen im Bereich der Rettungswache Celle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.01.2023 | 06:30 Uhr