Stand: 22.03.2023 22:14 Uhr Celle: Polizei findet totes Baby in Wohnung

In Celle hat die Polizei ein neugeborenes Kind tot in einer Wohnung gefunden. Nach Angaben der Polizei von Mittwoch war eine junge Frau am Montagabend mit einem Rettungswagen in die Gynäkologie des städtischen Krankenhauses gebracht worden. Bei einer Untersuchung stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass die Frau vor Kurzem entbunden hatte. Auf Nachfrage der Ärzte sagte die Frau, dass sie jemanden beauftragt habe, den Säugling zu einer Babyklappe zu bringen. Der Stationsarzt meldete das der Polizei. Nachdem es keine Hinweise darauf gab, dass das Baby bei einer Babyklappe abgegeben wurde, durchsuchte die Polizei die Wohnung der Frau und fand den leblosen Säugling. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.03.2023 | 06:30 Uhr