Stand: 18.03.2019 17:58 Uhr

Celle: Neugeborenes tot in Auto entdeckt

Die Polizei im Landkreis Celle hat in einem Auto ein totes Baby gefunden. Gegen die 29 Jahre alte Mutter werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Es bestehe aber kein dringender Tatverdacht, so dass kein Haftbefehl beantragt worden sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das tote Baby war bereits am vergangenen Mittwoch entdeckt worden - im Wagen der 29-Jährigen, der vor ihrem Wohnhaus stand. Man sei durch einen Zeugenhinweis aus dem Umfeld der Mutter aufmerksam geworden, so die Polizei.

Mutter hat sich noch nicht geäußert

Bisherigen Ermittlungen zufolge ist das Neugeborene infolge einer Sauerstoffunterversorgung gestorben: Möglicherweise sei das Baby erstickt, hieß es. Ob allerdings Fahrlässigkeit oder Vorsatz dahinter steckt, ist nach Angaben der Ermittler derzeit noch unklar. Bislang gebe es keine Hinweise auf aktiv angewandte Gewalt, so die Staatsanwaltschaft. Die gerichtsmedizinische Untersuchung sei allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass die Mutter das Kind etwa eine Woche vor dem Fund nach Frühwehen allein zuhause geboren hat. Die Frau habe sich noch nicht geäußert, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.03.2019 | 17:00 Uhr