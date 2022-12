Stand: 24.12.2022 11:16 Uhr Celle: Kühlschrank auf Straße explodiert

In einem Gewerbegebiet in Celle ist mitten in der Nacht ein Kühlschrank auf einer Straße explodiert und abgebrannt. Wie die Freiwillige Feuerwehr am Samstag mitteilte, habe der Vorfall ein "Trümmerfeld" auf der Fahrbahn hinterlassen. Zuvor hatten demnach mehrere Anrufer eine Explosion und dichten Rauch im Stadtteil Westercelle gemeldet. Der Brand konnte laut Feuerwehr schnell gelöscht werden. Weitere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt.

