Stand: 18.12.2020 12:10 Uhr Celle: Kekse lösen Polizeieinsatz am Oberlandesgericht aus

Ein Päckchen mit Weihnachtskeksen hat am Oberlandesgericht in Celle einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie ein Sprecher sagte, traf in der Poststelle des Gerichts ein an die Präsidentin adressiertes Paket ein - ein Absender war nicht angegeben. Bei der Kontrolle durch einen Scanner konnte der Inhalt nicht erkannt werden und es wurde Alarm geschlagen. Spürhunde der Polizei konnten die Sache aber schnell beenden. In dem Päckchen befanden sich lediglich Kekse und ein Weihnachtsgruß der Evangelischen Kirche - diese entschuldigte sich im Nachhinein. Das Eintragen des Absenders war vergessen worden.

