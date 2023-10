Stand: 18.10.2023 17:37 Uhr Celle: Katze verursacht Unfall mit drei Autos

In Celle hat eine Katze laut Polizei einen Verkehrsunfall verursacht. Am Dienstag waren drei Fahrzeuge gegen 7.45 Uhr in der Biermannstraße aufeinander gefahren, nachdem eine 30 Jahre alte Autofahrerin stark abgebremst hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach soll eine Katze über die Fahrbahn gelaufen sein. Eine 31 Jahre alte Frau kam mit ihrem Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen. Der Fahrer eines darauf folgenden Kleintransporters hatte die Gefahrensituation nicht rechtzeitig bemerkt und fuhr auf das zweite Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen der 31-Jährigen gegen das Fahrzeug der 30-Jährigen geschoben. Die 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

