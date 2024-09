Jugendliche attackieren 17-Jährigen in Celle und filmen die Tat Stand: 27.09.2024 09:04 Uhr In Celle haben Jugendliche einen geistig beeinträchtigten 17-Jährigen an einer Bushaltestelle angegriffen und auf seinen Kopf eingetreten. Sie filmten die Tat und teilten das Handyvideo in den sozialen Medien.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der 17-Jährige mitten am Tag im Bereich Schlossplatz angegriffen - einer belebten Bushaltestelle in der Stadt. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 13. September. Laut Polizei soll es zunächst zum Streit zwischen den Beteiligten gekommen sein. Die mutmaßlichen Täter und das Opfer sollen sich gekannt haben. Den Angaben zufolge wurde der 17-Jährige bedroht und hatte vergeblich versucht, sich mit einer Softair-Pistole gegen den Angriff zu wehren. Dann wurde er ins Gesicht geschlagen und zu Boden gebracht.

17-Jähriger erlitt Kopfverletzungen

Nach den bisherigen Ermittlungen sei es wahrscheinlich, dass lediglich ein Zeuge eingegriffen hat, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Es gebe aber mehrere Augenzeugen, die nun ausführlich befragt würden. Nach dem Angriff wählte der 17-Jährige den Angaben zufolge selbst den Notruf. Obwohl der Schlossplatz zum Tatzeitpunkt sehr belebt war, seien nach jetzigem Kenntnisstand keine anderen Notrufe eingegangen, teilte die Polizei mit. Der 17-Jährige wurde durch die Attacke am Kopf verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei hat nach eigenen Angaben zwei Verdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren aus Celle ermittelt. Einer von ihnen sei auf dem im Internet veröffentlichten Handyvideo zu sehen, wie er mit voller Wucht gegen den Kopf des am Boden liegenden 17-Jährigen tritt. Der Inhalt des beschlagnahmten Videos sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte die Polizeisprecherin. Erste Aussagen der drei Jugendlichen weichen den Angaben zufolge voneinander ab. Die Verdächtigen gaben demnach an, sich selbst verteidigt zu haben, weil der 17-Jährige mit einer Softair-Pistole geschossen habe. Die Pistole wurde später von einem der mutmaßlichen Angreifer der Polizei übergeben. Die Polizei Celle ermittelt daher nun gegen alle drei Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Fall berichtet.

