Stand: 28.07.2020 07:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Celle: Jugendliche Brandstifter geschnappt

Nach mehreren Bränden in Celle hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter gefasst. Die 15 und 16 Jahre alten Jungen sollen in der Nacht zu Montag mehrere Container für Papier, Altkleider, Rest- und Recycling-Müll angezündet haben. Zeugen hatten sie dabei beobachtet und die Polizei informiert. Beamte konnten die Jugendlichen auf ihren Fahrrädern am Bahnhof stellen. Zudem soll laut Polizei ein 13-jähriges Mädchen bei den Taten dabei gewesen sein.

