Celle: Hochstehender Gullydeckel reißt Lkw-Tank auf

In Celle ist in einem Neubaugebiet eine große Menge Diesel ausgelaufen. Am Donnerstagnachmittag war der Tank eines Lkw mit circa 700 Litern Diesel aufgerissen worden. Offenbar hatte der Fahrer den Straßenbelag falsch eingeschätzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Straße in dem Neubaugebiet sei noch nicht ganz fertig und ein Gullydeckel habe herausgeragt. Dieser riss den Tank von unten auf. Die Feuerwehr pumpte den ausgelaufenen Treibstoff ab, der zum Teil auch in den Abflusskanal geraten war.

