Stand: 14.07.2021 18:16 Uhr Celle: Großeinsatz für Feuerwehr bei Brand in Pflegeheim

In Celle ist die Feuerwehr am Mittwoch wegen eines Brandes in einem Pflegeheim zu einem Großeinsatz ausgerückt. Unter anderem war der Wohnbereich der Pflegeeinrichtung betroffen, wie die Feuerwehr mitteilte. 24 teils bettlägerige oder auf den Rollstuhl angewiesene Menschen wurden den Angaben zufolge aus dem Gefahrenbereich gebracht. Verletzte gab es nicht. Der Brandherd befand sich in einem Lagerraum im Bereich der Elektroverteilung und konnte gelöscht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.07.2021 | 06:30 Uhr