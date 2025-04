Die Feuerwehr Celle hat innerhalb von zwei Tagen gleich zwei Fallschirmspringer aus Bäumen gerettet. Am Montag sei eine Soldatin statt auf einem Übungsplatz der Bundeswehr in Celle versehentlich in einem Baum im Stadtteil Scheuen gelandet, teilte die Feuerwehr mit. Mithilfe einer Drehleiter konnte die Soldatin den Angaben zufolge unverletzt aus sechs Metern Höhe gerettet werden. Nur einen Tag später ging es für die Einsatzkräfte erneut nach Scheuen. Diesmal hatte ein Soldat der Feuerwehr zufolge sein Ziel verfehlt und war ebenfalls in einen Baum gestürzt. Weil der Einsatzort in einem Waldstück lag, konnte die Freiwillige Feuerwehr Celle die Drehleiter nicht nutzen. Der Soldat wurde den Angaben zufolge über eine tragbare Leiter gerettet.

