Stand: 18.04.2022 08:45 Uhr Celle: Feuerwehr rettet vier Menschen und mehrere Tiere

Großeinsatz in der Nacht zu Ostermontag für die Feuerwehr in Celle: Die Einsatzkräfte haben vier Menschen und mehrere Tiere aus einem Mehrfamilienhaus am Rand der Innenstadt gerettet. Die Feuerwehr war gegen 2 Uhr alarmiert worden. Als sie vor Ort eintraf, brannte eine Wohnung im ersten Stock bereits in voller Ausdehnung, das Treppenhaus war stark verraucht. Mehrere Menschen seien auf Balkonen oberhalb der brennenden Wohnung gewesen, so ein Feuerwehrsprecher, der Fluchtweg über die Treppe war abgeschnitten. Eine Person wurde mit einer Fluchthaube aus dem vierten Stock geholt: Solche Hauben haben laut Feuerwehr einen Filter, so dass der Träger oder die Trägerin verrauchte Bereiche durchqueren kann. Weitere drei Menschen wurden mit Leitern von ihren Balkonen geholt. Insgesamt seien 13 Erwachsene und fünf Kinder vom Rettungsdienst versorgt und betreut worden, hieß es. Die Feuerwehr rettete zudem mehrere Kleintiere aus den Wohnungen, darunter Katzen und Katzenbabys. Brandursache und Höhe des entstandenen Schadens sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.04.2022 | 09:00 Uhr