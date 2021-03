Stand: 01.03.2021 08:08 Uhr Celle: Feuerwehr rettet 18-Jährigen aus Fluss

Feuerwehrleute und ein Rettungsschwimmer haben einen 18-Jährigen aus der Aller gerettet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei war der junge Mann am Sonntagabend in Celle in den Fluss geraten und etwa 300 Meter weit abgetrieben worden. Etwa 20 Minuten später konnte er gerettet werden, er kam in ein Krankenhaus. Ein Feuerwehrmann im Überlebensanzug, der bei kaltem Wasser schützt, hatte laut Polizei zunächst verhindert, dass der junge Mann weiter abtrieb. Danach zogen Einsatzkräfte den Retter und Geretteten ans Ufer. Warum der 18-Jährige in den Fluss geriet, ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.03.2021 | 05:30 Uhr