Stand: 26.04.2022 07:16 Uhr Celle: Feuer richtet in Gartenbaumarkt Millionenschaden an

Bei einem Großbrand in einem Gartenbaumarkt in Celle ist am Dienstagmorgen hoher Schaden entstanden, die Feuerwehr schätzt ihn auf eine siebenstellige Summe. Das Hauptgebäude und mehrere Gewächshäuser des Betriebs brannten vollständig nieder. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war am frühen Morgen aus ungeklärter Ursache ausgebrochen. Ein Autofahrer hatte auf dem Weg zur Arbeit Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Die B191 war zwischen Altenhagen und Celle wegen der Löscharbeiten mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

VIDEO: Gartencenter in Celle brennt nieder (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.04.2022 | 07:30 Uhr