Stand: 17.09.2023 13:54 Uhr Celle: Drei Brände in einer Nacht innerhalb kürzester Zeit

Eine Reihe von Bränden hat in der Nacht von zu Samstag die Einsatzkräfte in Celle beschäftigt. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, brannte es zunächst auf der Ladefläche eines Kleinlasters. Noch während der laufenden Löscharbeiten seien die Einsatzkräften zu einem Pkw-Brand nur wenige Hundert Meter entfernt gerufen worden. Auch dieses Feuer habe nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden können. Die Aufräumarbeiten am Pkw seien noch nicht abgeschlossen gewesen, da habe ein Rettungswagen eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude gemeldet, ebenfalls nur wenige Hundert Meter vom zweiten Brand entfernt. Das Feuer in einem ehemaligen Tankstellengebäude sei umgehend gelöscht worden, zum Einsatz kamen dabei auch Trupps mit Atemschutz. Zu den Brandursachen machte die Feuerwehr Celle keine Angaben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min