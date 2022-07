Stand: 31.07.2022 09:53 Uhr Celle: Autos stoßen auf B3 zusammen - 24-Jähriger stirbt

Bei einem Verkehrsunfall in Celle ist ein 24-Jähriger tödlich verletzt worden. Laut Polizei stießen am frühen Sonntagmorgen auf der B3 zwischen zwischen Altencelle und Westercelle zwei Autos zusammen. Für den 24-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Wagens konnte sein Auto selbstständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst behandelt, wie die Feuerwehr mitteilte. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, werde noch ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.07.2022 | 10:00 Uhr