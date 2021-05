Stand: 29.05.2021 09:57 Uhr Celle: "Autoposer" lärmen und verstoßen gegen Corona-Regeln

In Celle haben rund 80 Menschen in der Nacht zu Sonnabend gegen Corona-Regeln verstoßen. Wie die Polizei meldete, habe sich die Personengruppe, die überwiegend der sogenannten Autoposer-Szene zuzuordnen sei, mit rund 50 Fahrzeugen in einem Parkhaus getroffen. Anwohner beschwerten sich gegen Mitternacht über den Lärm. Daraufhin rückte die Polizei aus und sprach Bußgelder in Höhe von fast 1.300 Euro aus.

