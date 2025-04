Stand: 09.04.2025 18:12 Uhr Celle: 75.000 Euro Schaden nach Brand in Gaststätte

In einem Mehrfamilienhaus in Celle hat es am Mittwochmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer im Bereich der Theke einer Gaststätte im Erdgeschoss ausgebrochen. Dabei sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, hieß es. Einsatzkräfte hätten den Brand jedoch löschen können. Die Wohnungen und das Treppenhaus seien nicht betroffen gewesen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Gaststätte war demnach geschlossen. Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohner des Mehrfamilienhauses zurück in ihre Wohnungen. Die Gaststätte ist laut Polizei allerdings bis auf Weiteres nicht nutzbar. Den Schaden beziffern die Beamten mit etwa 75.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, werde nun ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle