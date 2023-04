Stand: 30.04.2023 15:50 Uhr Celle: 41-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall nahe Wienhausen

Ein 41-jähriger Mann ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall nahe Wienhausen im Landkreis Celle tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Autofahrer in einer Rechtskurve der L311 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet in den Gegenverkehr, wo der Wagen im Heckbereich mit dem entgegenkommenden Pkw einer 50-jährigen Frau zusammenstieß. Der 41-Jährige erlag laut Polizeiangaben noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin habe leichte Verletzungen erlitten. Die L311 wurde von der Polizei voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.04.2023 | 17:00 Uhr