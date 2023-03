Stand: 13.03.2023 09:50 Uhr Celle: 15-jähriges vermisstes Mädchen ist wieder da

Die Suche nach einer vermissten 15-Jährigen aus Celle ist beendet. Sie erschien am Samstag mit ihrer Mutter auf einer Polizeiwache in Celle, teilten die Beamten am Montag mit. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu den Hintergründen des Verschwindens auf. Für eine mögliche Straftat gebe es nach ersten Erkenntnissen keine Hinweise. Das Mädchen hatte am 2. März am Abend die Wohnung ihrer Großmutter verlassen und war zwei Tage später als vermisst gemeldet worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.03.2023 | 13:30 Uhr