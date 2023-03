Stand: 08.03.2023 16:56 Uhr Celle: 15-jähriges Mädchen wird vermisst

Im Raum Celle sucht die Polizei nach einem 15-jährigen Mädchen. Den Angaben zufolge hatte Anjali S. am vergangenen Donnerstagabend die Wohnung ihrer Großmutter verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Laut Polizei war das Mädchen schon in der Vergangenheit immer wieder für kurze Zeit verschwunden, aber meist bald zurückgekehrt. Deswegen habe sich die Familie erst am Samstag bei der Polizei gemeldet. Anjali S. ist etwa 1,62 Meter groß und schlank. Ihre langen braunen Haare trägt sie zu einem Zopf gebunden. Als sie am vergangenen Donnerstag verschwand, trug sie eine dunkelgrüne Winterjacke mit Fellkragen, eine Strickjacke und eine schwarze Leggings von Adidas sowie cremefarbene Stiefel. Wer Hinweise zum Verschwinden des Mädchens geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer (05141) 27 70 bei der Polizei in Celle melden.

