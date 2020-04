Stand: 08.04.2020 09:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Celle: 15-Jähriger getötet, Verdächtiger gefasst

Am späten Dienstagabend ist in Celle ein 15-jähriger Junge auf offener Straße erstochen worden. Zeugen hielten einen 29 Jahre alten Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, wie eine Sprecherin der Behörde am Morgen NDR.de Niedersachsen sagte. Er werde heute dem Haftrichter vorgeführt, damit er in Untersuchungshaft genommen werden könne. Bislang schweige er zu den Vorwürfen.

Junge auf Fahrrad attackiert

Zeugen zufolge fuhr der Jugendliche auf dem Fahrrad die Bahnhofstraße entlang, als der Verdächtige ihn mit einem Stichwerkzeug attackiert habe, sagte die Polizeisprecherin weiter. Der Junge sei schwerst verletzt in eine Klinik gebracht worden und dort gestorben. Ob Verdächtiger und Opfer sich kannten, ist noch unklar. Ebenso, ob der Attacke ein Streit vorausgegangen ist. Zurzeit würden die Ermittler Zeugen vernehmen.

