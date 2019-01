Stand: 30.01.2019 08:32 Uhr

Missbrauch auf Campingplatz bei Bad Pyrmont

Drei Männer sollen im nordrhein-westfälischen Lügde nahe Bad Pyrmont etwa 20 Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren über mehrere Jahre schwer sexuell missbraucht haben. Tatort war laut Polizei und Staatsanwaltschaft ein Campingplatz, auf dem der 56-jährige Hauptverdächtige als Dauercamper lebte. Alle drei mutmaßlichen Täter wurden festgenommen.

Eines der Opfer ist die Pflegetochter des Hauptverdächtigen

Eines der Missbrauchsopfer ist nach Angaben der Polizei die heute achtjährige Pflegetochter des 56-Jährigen. Die Mutter des Mädchens soll das Kind aus Hameln mit Wissen des Jugendamtes in Obhut des Mannes gegeben haben. Der Hauptverdächtige wurde bereits im November 2018 festgenommen.

Jugendämter sahen keine Kindswohlgefährdung

Das Mädchen wohnte seit Mai 2016 auf dem Campingplatz. Bereits im Sommer und Herbst 2016 gingen Anzeigen bei den Behörden ein, dass das Kindeswohl des Mädchens gefährdet sei. Die Sprecherin des Landkreises Hameln-Pyrmont teilte daraufhin im Januar 2017 mit: Die Jugendämter der Kreise Lippe und Hameln-Pyrmont hätten keine Kindeswohlgefährdung feststellen können. Der Kindergarten des Mädchens habe von einer positiven Entwicklung des Kindes berichtet, und auch die Mutter sei der Meinung gewesen, dass ihre Tochter in Obhut des 56-Jährigen angemessen untergebracht sei. Trotz der Wohnsituation des Mannes willigte das Jugendamt deshalb in ein Pflegeverhältnis ein. Auch der WDR ging damals der Sache nach. In einem Antwortschreiben des Landkreises Hameln-Pyrmont auf eine entsprechende Anfrage des Senders hieß es 2017, die Behörden seien zu dem Ergebnis gekommen, dass keine Gefährdung vorliege.

Polizei und Staatsanwaltschaft kündigen für heute Pressekonferenz an

Seit der Festnahme des Dauercampers ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft, offenbar auch im Ausland. Details werden heute ab 11 Uhr auf einer Pressekonferenz in Detmold mitgeteilt.

WDR.de Link Verdacht auf schwere Fälle von Missbrauch in Lügde Im Kreis Lippe sind offenbar etwa 20 Kinder sexuelle schwer missbraucht worden. Die Polizei spricht von einer "Vielzahl von Taten" über Jahre hinweg. extern

