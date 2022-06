CSD: Mehr als 12.000 Teilnehmende in Hannover erwartet Stand: 04.06.2022 09:58 Uhr Tausende Menschen wollen heute beim Christopher Street Day in Hannover für Demokratie und Menschenrechte demonstrieren. Die Polizei rät davon ab, mit dem Auto in die Innenstadt zu kommen.

In diesem Jahr lautet das Motto der Veranstaltung "Alles bleibt anders". Der Verein Andersraum will unter anderem darauf aufmerksam machen, wie die Corona-Pandemie Ungleichheiten und Missstände verschärft hat. Auch Klimaschutz ist ein Thema. Beim diesjährigen CSD sind keine Verbrennungsmotoren zugelassen. Der Verein rechnet damit, dass mehr als 12.000 Menschen teilnehmen.

Polizei rät von privaten Autofahrten in die Innenstadt ab

Die Auftaktkundgebung beginnt um 12 Uhr auf dem Opernplatz, zwei Stunden später startet der Demo-Zug durch die Innenstadt, über Teile des Cityrings und die Nordstadt. Nach Angaben der Polizei wird es aufgrund der Versammlung auf mehreren wichtigen Straßen und Plätzen sowie im Öffentlichen Personennahverkehr vorübergehend zu Einschränkungen. Auf Autofahrten in die Innenstadt solle bis 18 Uhr verzichtet werde, heißt es. Betroffen sind unter anderem der Aegidientorplatz, der Friedrichswall, der Friederikenplatz, die Marktstraße, die Breite Straße und die Karmarschstraße. Auch am Steintor, Königsworther Platz, Engelbosteler Damm sowie der Christuskirche und dem Klagesmarkt wird mit Verkehrsbehinderungen gerechnet. Am späten Nachmittag soll die Veranstaltung mit Musik und Bühnenprogramm am Opernplatz ausklingen.

