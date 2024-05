Veranstaltungen zum Christopher Street Day in Niedersachsen

In Niedersachsen finden in diesem Jahr von Mai bis September Veranstaltungen zum Christopher Street Day (CSD) statt. Viele Städte beteiligen sich an dem Aktionstag mit Paraden, Demonstrationen und Straßenfesten. Unter anderem diese Städten veranstalten Aktionen zum CSD.



Hannover: 18. Mai - Demonstration und Straßenfest, 19. Mai - Straßenfest

Osnabrück: 25. Mai - Parade, Demonstration und Straßenfest

Wilhelmshaven: 1. Juni - Demonstration und Kundgebung

Celle: 8. Juni - Demonstration

Oldenburg: 15. Juni

Braunschweig: 10. August - Demonstration und Straßenfest

Göttingen: 17. August

Wolfsburg: 9. September: Demonstration und Fest

Weitere Termine und Veranstaltungen sind auf der Website des CSD Deutschland aufgelistet.