Es wird laut, bunt und voll: Am Samstag ist CSD in Hannover Stand: 25.05.2023 15:57 Uhr Regenbogenfahnen auf dem Opernplatz: Am Samstagmittag beginnt der Christopher Street Day 2023 (CSD) in Hannover. Die farbenfrohe Demonstration fordert Rechte, Schutz und Gleichbehandlung queerer Menschen.

Zwei Bühnen werden auf dem Opernplatz stehen - für Musik, aber vor allem für zahlreiche Kundgebungen und Reden. Der Christopher Street Day, so formulieren es die Veranstaltenden, ist "Hannovers größte Demonstration für Demokratie und Menschenrechte". Dabei geht es nicht nur um die gesetzliche Gleichberechtigung Homosexueller. Die Forderungen sind so vielfältig wie die Community.

Für Rechte und Sichtbarkeit, gegen Stigmatisierung

Die Teilnehmenden wenden sich unter anderem gegen Hasskriminalität, der queere Menschen ausgesetzt sind, und setzen sich für die Rechte transsexueller und intersexueller Personen sowie queerer Geflüchteter ein. Sie wollen mehr Raum in der Bildung für LGBTQI, um Ablehnung und Diskriminierung vorzubeugen. Und es geht um Sichtbarkeit, Akzeptanz und den Abbau von Stigmatisierung: gegenüber "Regenbogenfamilien", lesbischen Frauen, queeren Jugendlichen und Senioren, aber auch gegenüber Sexarbeiterinnen und -arbeitern, HIV-Infizierten und anderen.

CSD-Demonstration mit Tausenden Teilnehmenden

Mit einer Auftaktkundgebung startet der CSD am Samstag gegen 12 Uhr. Danach zieht die bunte Demonstration vom Opernplatz aus mit Fahrzeugen und zu Fuß durch die Landeshauptstadt - für alle anderen dürfte es dann erst mal kein Durchkommen geben: Den Veranstaltenden zufolge kommen jedes Jahr bis zu 25.000 Gäste. 2022 wurden etwa 11.500 gezählt. Von 14 Uhr bis ungefähr 17 Uhr soll die Demonstration dauern.

Party am Samstagabend - Sonntag geht es weiter

Bis zum Abend ist der Opernplatz dann eine Party-Zone. Ein bunter, voller, lauter Tag in Hannover - doch damit ist das CSD-Wochenende noch nicht vorbei. Am Sonntag geht es weiter: Um 13 Uhr ist ein ökumenischer Gottesdienst geplant, anschließend weitere Beiträge und Musik auf den Bühnen. Noch bis Sonntagabend will die Community den Christopher Street Day feiern.

