CDU will Altkanzler Schröder Landesehrungen entziehen lassen

Die niedersächsische CDU will Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) die Niedersächsische Landesmedaille und das Große Verdienstkreuz aberkennen lassen. Schröder hatte Medienberichten zufolge an einem Empfang der russischen Botschaft zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland teilgenommen. Der Altkanzler "feiert mit denjenigen, die derzeit für das unsägliche Leid und den Tod so vieler Menschen in der Ukraine die Verantwortung tragen", schrieb Sebastian Lechner, Vorsitzender der CDU im Landtag, in einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Das hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet. Weil bedauere das Verhalten Schröders sehr, hieß es laut HAZ aus der Staatskanzlei. Er sehe aber keinen Anlass, seine bisherige Position in Sachen Landesmedaille zu ändern. Schröders Verdienste um das Land seien durch dessen aktuelles Verhalten nicht kleiner geworden.

