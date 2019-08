Stand: 31.08.2019 08:23 Uhr

CDU-Parteitag in Celle: Von Promis und Positionen von Christoph Hamann

Angeblich sind in Parteien, wie auch die CDU ja gern betont, Personalfragen nicht so wichtig. Es gehe doch stets um Inhalte, nicht um Personen. Doch heute ist der CDU-Landesparteitag in Celle außergewöhnlich prominent besetzt. Gleich drei VIP ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und lassen die politischen Inhalte leicht in den Schatten geraten.

AKK spricht zu 400 Delegierten in Celle

AKK kommt, also Annegret Kramp-Karrenbauer, wie die zuletzt eher glücklos agierende neue Bundesvorsitzende und neue Verteidigungsministerin genannt wird. Sie spricht am Nachmittag zu den 400 Delegierten - das dürfte spannend werden, schien doch ein Großteil der niedersächsischen Basis im vorigen Jahr eher für Friedrich Merz als Merkel-Nachfolger zu sein.

Überholt die AfD die CDU?

Und: Am Sonntag finden in gleich zwei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen statt - und beide Male geht es um die Frage: Überholt die AfD die CDU in Sachsen und Brandenburg als stärkste Kraft? Werden Christdemokraten fragen, ob eine Koalition mit den Rechten wirklich für immer auszuschließen ist?

Promi-Auftritt Nummer zwei: "Röschen" kommt, also Ursula von der Leyen, die wohl die überraschendste Karriereentwicklung des Jahres hingelegt hat. 2001 gestartet im Rat der Stadt Sehnde, nun ab November Präsidentin der Europäischen Kommission. Obwohl sie bekanntlich dafür gar nicht kandidiert hatte. Brüsseler Perspektiven aus niedersächsischer Sicht - auf dem Parteitag also ein inoffizieller Tagesordnungspunkt.

Wulff kommt - aber redet nicht

Und: Personalie Nummer drei - die vielleicht größte Überraschung eine Rückkehr, wenn auch kein Comeback: Christian Wulff besucht nach bald zehnjähriger Abwesenheit wieder einen Parteitag. Lange haderte der Bundespräsident a.D. mit seiner Partei, manches führende Mitglied war durchaus nicht auch gleich ein Parteifreund. Doch Wulff und die CDU sind wieder auf Annäherung - im Juni richtete die parteinahe Konrad-Adenauer-Stiftung einen großen Empfang zu Wulffs 60. Geburtstag in Hannovers Hofkirche aus. Eine von vielen CDU-Politikern und wohl auch von Wulff selbst als "Versöhnungsmoment" empfundene Veranstaltung. Reden wird Wulff in Celle aber nicht.

Den Grünen nicht das Feld überlassen

Bleibt noch der Inhalt. Der Leitantrag des Vorstandes heißt - recht sperrig - "Nachhaltigkeit ganzheitlich denken. Zukunftsideen für Niedersachsen". Klarer der erste Satz darin: "Die Folgen des Klimawandels gehen uns alle an." Der Leitantrag also eine Reaktion auf das gesellschaftlich immer grünere Gesamtempfinden - und ein weiterer Versuch, die Themen Ökologie und Ökonomie nicht den Grünen zu überlassen. Statt auf Bevormundung und Verbote setze man lieber auf innovative Technologien und eine nachhaltige Politik, sagte Generalsekretär Kai Seefried. Klar erkennbar hierbei die Handschrift des Landesvorsitzenden und Wirtschaftsministers Bernd Althusmann.

Gute Stimmung bei der Niedersachsen-CDU

Generell ist das Gefühl in der Niedersachsen-Union derzeit heiter. Während die SPD nun auch hierzulande erkennbar schwächelt und mitunter offenes Personal-Wirrwarr im Kabinett Ministerpräsidenten Stephan Weil auslastet, stellt sich die Union als stabiler Garant der Großen Koalition dar. Kurz zur Erinnerung: Erst wollte Umweltminister Olaf Lies weg, nun zieht es Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) fort. Öffentliche Seitenhiebe gegen die Sozialdemokraten sind gleichwohl nicht zu vernehmen - die GroKo-Raison ist in Niedersachsen deutlich ausgeprägter als im Bund.

Partei-Promis und Positionen - das alles in nur fünfeinhalb Stunden - ein Effizienz-Parteitag eben. Es war schon mal unruhiger in der CDU Niedersachsen.

