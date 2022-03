CDU Niedersachsen kürt Spitzenkandidaten für Landtagswahl Stand: 19.03.2022 12:38 Uhr Bei einem kleinen Parteitag in Hannover will die CDU heute ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Niedersachsen nominieren. Es gibt nur einen Kandidaten: Wirtschaftsminister Bernd Althusmann.

Im Wahlkampf zur Landtagswahl am 9. Oktober 2022 soll Althusmann die Partei in Niedersachsen anführen. Seine Wahl wird als reine Formsache angesehen. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht, zudem hat Althusmann schon lange deutlich gemacht, dass er bei der Wahl antreten will. Trotzdem ist sein Abschneiden bei der Abstimmung nicht unwichtig. Der CDU-Landeschef braucht von seinen Delegierten ein starkes Ergebnis mit Signalwirkung.

Spagat zwischen Wahlkampf und Ministeramt

Für Althusmann ist der Parteitag ein kleiner Spagat: Es wird eine Kampfansage in Richtung SPD und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Noch ist Althusmann in der Regierung Weil aber sowohl Wirtschaftsminister als auch Vize-Regierungschef. Zum Parteitag gibt es Besuch aus Berlin. Der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Mario Czaja, hält heute eine Rede.

