CDU-Landesparteitag: Althusmann warnt vor Corona-Müdigkeit Stand: 06.02.2021 11:35 Uhr Am Vormittag hat der Online-Landesparteitag der CDU begonnen. Landeschef Bernd Althusmann soll im Amt bestätigt werden.

Zum Auftakt der Veranstaltung warnte Althusmann vor den Folgen einer Corona-Müdigkeit in der Bevölkerung. Das Vertrauen der Menschen drohe verloren zu gehen, sagte er. Mit einem Stufenplan, einem Impfplan und einem Testplan müsse die Regierung den Menschen in Niedersachsen zeigen, dass sie handlungsfähig ist. Der Fokus müsse nun auf Schule und Kita liegen. Mit klaren Worten kritisierte Althusmann den holprigen Impfstart und die Terminvergabe an zunächst impfberechtigten alten Menschen. "Das hat die ältere Generation in unserem Land nicht verdient."

Söder, Laschet und Wulff sprechen im Livestream

Die Veranstaltung wird unter dem Motto "Gemeinsam stark" von Hildesheim aus organisiert. In der dortigen Halle sind aus Infektionsschutzgründen der Landesvorsitzende Althusmann sowie fünf weitere Vertreter der Partei persönlich anwesend. Mehr als 420 Delegierten schalten sich aus ihren Büros und Wohnzimmern aus ganz Niedersachsen digital dazu. CSU-Chef Markus Söder und der neue CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet werden digitale Grußworte halten. Außerdem soll der ehemalige Minister- und Bundespräsident Christian Wulff zu den Teilnehmenden sprechen.

Althusmann ohne Gegenkandidaten

Die Wahl des Landesvorsitzenden erfolgt ebenfalls online, muss aber später per Briefwahl bestätigt werden. Althusmann tritt ohne Gegenkandidaten an. Die Frage ist somit lediglich, wie viel Rückhalt er in seiner Partei hat. Bei der vorangegangenen Wahl hatte er mit rund 83 Prozent der Stimmen einen Dämpfer bekommen. Vor dem Parteitag gab sich Althusmann betont selbstbewusst: "Wir sind die treibende Kraft innerhalb dieser Landesregierung", sagte er. Neben Althusmann soll Sebastian Lechner aus Neustadt am Rübenberge zum neuen Generalsekretär der Landes-CDU gewählt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.02.2021 | 08:00 Uhr