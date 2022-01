CDU-Bundesparteitag: Breher zu Merz-Stellvertreterin gewählt Stand: 22.01.2022 15:06 Uhr Die CDU hat am Sonnabend ihren neuen Bundesvorsitzenden Friedrich Merz gewählt. Auch die Stellvertretenden wurden bestimmt. Darunter die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Silvia Breher.

Die Juristin, die ihren Wahlkreis in Cloppenburg-Vechta hat, kam auf 781 von 953 abgegeben Stimmen und schaffte es so erneut unter die Vize-Vorsitzenden. Von den bisherigen fünf Stellvertretern war nur Breher wieder angetreten. Ebenfalls wurden bei der digitalen Wahl in der Riege hinter Merz gewählt: der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann aus Nordrhein-Westfalen, der Abgeordnete Andreas Jung aus Baden-Württemberg und die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien.

Weitere Informationen Friedrich Merz mit fast 95 Prozent zum neuen CDU-Chef gewählt Auf dem virtuellen Bundesparteitag wurde der 66-Jährige zum Vorsitzenden gewählt. Mario Czaja wird neuer CDU-Generalsekretär. Mehr bei tagesschau.de extern

Althusmann weiter im Präsidium

Niedersachsens CDU-Chef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann bleibt im Bundes-Präsidium. "Die CDU-Landtagsfraktion und ich persönlich gratulieren unserem Landesvorsitzenden Bernd Althusmann herzlich zu seiner Wiederwahl in das Präsidium der CDU Deutschlands", erklärte Dirk Toepffer, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Althusmann werde über die Landesgrenzen heraus geschätzt. "Mit diesem Rückenwind gehen wir mit ihm gestärkt in die kommende Landtagswahl."

Die digitalen Wahlen müssen formal per Briefwahl bestätigt werden. Deren Ergebnis soll am 31. Januar verkündet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.01.2022 | 15:00 Uhr