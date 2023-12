Stand: 21.12.2023 17:49 Uhr Bus schleift Zehnjährige mit - Mädchen wird schwer verletzt

Ein Bus hat am Donnerstagmorgen ein zehnjähriges Mädchen in Hannover mehrere Meter mitgeschleift. Laut Polizei ist das Kind dabei schwer verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Das Mädchen wollte den Angaben zufolge an der Haltestelle Gneisenaustraße im Stadtteil Zoo aus dem Bus steigen. Dabei verfing es sich offenbar mit seiner Sporttasche in der Bustür. Der 57-jährige Busfahrer fuhr laut Polizei mehrere Meter weiter. Mehrere Autofahrer, die hinter dem Bus standen, hätten noch versucht, den 57-Jährigen durch Hupen auf das Mädchen aufmerksam zu machen, hieß es. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Ermittler bitten jeden, der Hinweise zu dem Unfall geben kann, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 zu melden.

