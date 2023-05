Stand: 05.05.2023 19:52 Uhr Bus kippt bei Bockenem um - Fahrer wird schwer verletzt

Ein Busfahrer ist am Freitag bei einem Unfall im Landkreis Hildesheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 64-Jährige allein in dem Bus, als er mit seinem Fahrzeug bei Bockenem nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Bus geriet auf den Seitenstreifen und in den Straßengraben, dort kippte er um. Dabei habe der 64-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Ein zufällig vorbeifahrender Arzt sowie weitere Autofahrer kümmerten sich laut Polizei um den Mann. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug. Der Bus wurde stark beschädigt und musste mit Fahrzeugkränen geborgen werden. Die Polizei prüft nun, ob der 64-Jährige gesundheitliche Probleme gehabt haben könnte, die zu dem Unfall führten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.05.2023 | 18:00 Uhr