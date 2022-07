Bus entwendet: 17-Jähriger fährt von Hannover nach Kassel Stand: 26.07.2022 17:08 Uhr Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist mit einem gestohlenen Linienbus mehr als 150 Kilometer auf der Autobahn 7 unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte den Hildesheimer in Kassel.

Der Betreiber eines Busunternehmens aus Hannover habe am Montagabend gemeldet, dass ein Bus vom Betriebshof des Unternehmens gestohlen worden sei, teilte die Polizei in Kassel am Dienstag mit. Dem eingebauten GPS-Sender zufolge sollte das Fahrzeug auf der Autobahn 7 bei Kassel unterwegs sein. Eine Streife der Autobahnpolizei entdeckte den Linienbus am Kreuz Kassel-Mitte und stoppte ihn auf einem Autohof.

Wie ist der 17-Jährige an die Schlüssel gekommen?

Am Steuer saß ein 17-Jähriger aus Hildesheim, wie die Polizei weiter berichtete. Einen Führerschein habe er nicht. Wie der Jugendliche an den Schlüssel des Busses kam und warum er sich auf den Weg Richtung Süden machte, ist unklar. Menschen seien während der Fahrt nicht zu Schaden gekommen, auch der Bus sei unbeschädigt geblieben.

