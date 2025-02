Stand: 07.02.2025 08:18 Uhr Burgwedel: Mutter und Tochter sterben bei Brand in Wohnhaus

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Großburgwedel, einer Ortschaft in der Stadt Burgwedel (Region Hannover), sind am frühen Freitagmorgen zwei Frauen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um die Bewohnerinnen des Hauses. Die 49-Jährige und ihre 77-jährige Mutter wurden offenbar im Schlaf von den Flammen überrascht. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten sie noch versucht, aus dem Gebäude zu fliehen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie ihre leblosen Körper in dem Haus. Anschließende Reanimationsversuche blieben erfolglos. Das Feuer entstand den Angaben zufolge offenbar im Hauswirtschaftsraum des Gebäudes. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Erste Hinweise deuten demnach auf einen technischen Defekt hin.

VIDEO: Mutter und 49-jährige Tochter sterben bei Hausbrand (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.02.2025 | 06:30 Uhr