Burgwedel: Missbrauchsfall erschüttert Pestalozzi-Stiftung Stand: 11.11.2020 19:01 Uhr Seit mehr als zehn Jahren arbeitet die Pestalozzi-Stiftung aus der Region Hannover Gewalt- und Missbrauchsvorwürfe auf. Im Zentrum des jüngst aufgedeckten Falles steht ein früherer Vorsteher.

Der Vorsteher (1924 bis 1989) soll sich Anfang der 1970er-Jahre an einem damals elfjährigen Jungen sexuell vergangen haben. Das Opfer, heute 59 Jahre alt, hatte der Einrichtung den Missbrauch vor zwei Jahren gemeldet. Die "Unabhängige Kommission" der hannoverschen Landeskirche prüfte den Fall - und hält die Schilderungen des Mannes für glaubwürdig. "Wir sind beschämt, dass dies in unserer Einrichtung möglich war", sagte Stiftungsvorstand Claus Fitschen dem Evangelischen Pressedienst (epd).

"Institutionelles Versagen der Verantwortlichen"

Die Kommission kam in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass in der Pestalozzi-Stiftung ein "institutionelles Versagen der Verantwortlichen" vorgelegen habe. Der Vorsteher habe nicht nur seinen diakonische Erziehungsauftrag, sondern auch vorsätzlich die physische und psychische Integrität des ihm anvertrauten Schutzbefohlenen verletzt. Die evangelische Stiftung ist in der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe tätig.

Fitschen: Aufklärung ist alternativlos

Die Taten kamen ans Licht, als der 59-Jährige im Oktober 2018 entdeckte, dass auf dem Gelände der Stiftung im Ortsteil Großburgwedel ein Weg nach dem ehemaligen Leiter benannt ist. Er fordert die Umbenennung, die die Stiftung laut Fitschen unterstützt. Für den Vorstand gebe es keine Alternative zur Aufklärung der Taten - auch wenn diese sich in den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren zugetragen haben, so Fitschen. "Dem Betroffenen gebührt unsere ganze Aufmerksamkeit, damit er nicht das Gefühl hat, dass niemand sein Leid wahrnimmt und er so noch einmal bestraft wird." Der 59-Jährige bekam als Anerkennung des erlittenen Unrechts einen Betrag in fünfstelliger Höhe. Seit 2012 hat die "Unabhängige Kommission" sechs Betroffenen Leistungen zwischen 2.500 und 25.000 Euro zugesprochen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.11.2020 | 17:00 Uhr