Burgwedel: 56-Jährige seit einer Woche spurlos verschwunden Stand: 17.09.2022 13:10 Uhr Die Polizei sucht seit dem 11. September eine vermisste Frau aus Burgwedel (Region Hannover). Es sei nicht auszuschließen, dass die 56-Jährige Opfer einer Gewalttat geworden sei.

Nach dem Verschwinden der 56-jährigen gibt es noch immer keine Spur der Vermissten. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Zuvor hatte die Behörde in der Hoffnung auf Hinweise Fotos der Frau und ihres Autos veröffentlicht. Die Frau wurde laut Polizeiangaben zuletzt am Abend des 10. September in der Nähe des Würmsees in Burgwedel gesehen. Am folgenden Sonntag kam sie nicht zu einem Treffen mit einer Freundin, die einen Tag später die Polizei alarmierte. Die Vermisste ist schlank und hat schulterlange, blonde, gelockte Haare. Sie war mit einem schwarzen Mercedes Kombi unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Samstag, 10. September, in der Zeit zwischen 18 und 24 Uhr im Bereich des Würmsees aufgehalten haben. Jegliche Art von Hinweisen zum Verbleib der Frau nehme der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.09.2022 | 08:30 Uhr