Stand: 28.12.2022 08:08 Uhr Burgdorf: Transportfahrerin nach Unfall eingeklemmt

Zwischen Burgdorf und Uetze in der Region Hannover ist eine 36-Jährige am Mittwochmorgen in seinem Transporter eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Sie war gegen einen Baum an der Bundesstraße 188 gefahren, teilte die Polizei mit. Die Ursache ist noch ungeklärt. Die Rettungsarbeiten dauerten auch Stunden nach dem Unfall noch an. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

