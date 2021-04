Stand: 15.04.2021 08:52 Uhr Burgdorf: Mutmaßlicher Dieb erscheint auf Polizeiwache

Der dritte Verdächtige im Fall von mehreren Katalysatoren-Diebstählen in Burgdorf (Region Hannover) hat sich unfreiwillig selbst gestellt. Der 32-jährige Mann erschien in der Polizeiwache, um seine Freunde als vermisst zu melden. Diese saßen jedoch bereits seit Montag in Untersuchungshaft. Bei einer Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der 32-Jährige der Halter von zwei Fahrzeuge ist, die am Tatort festgestellt worden waren. Gegen ihn wurde daraufhin ebenfalls ein Haftbefehl erlassen.

