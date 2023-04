Stand: 03.04.2023 07:16 Uhr Burgdorf: Disco-Gast beißt Polizistin

In Burgdorf (Region Hannover) hat ein Disco-Besucher am Wochenende mehrere Menschen angegriffen und verletzt - darunter zwei Polizistinnen. Nach Polizeiangaben war der 31-Jährige erst vor der Diskothek mit einem anderen Mann in Streit geraten und hatte ihm in die Hand gebissen. Die Polizei wurde gerufen. Als sie ihn mitnehmen wollte, habe der stark alkoholisierte Mann um sich geschlagen und getreten, so eine Sprecherin. Daraufhin wurde der 31-Jährige gefesselt, biss danach einer Polizistin in die Hand und trat gegen die Tür eines der Streifenwagen: Dabei sei der Finger einer weiteren Beamtin "heftig" eingequetscht worden, so die Sprecherin. Erst mit Hilfe weiterer Beamten sei der Mann auf die Wache gebracht worden. Eine der beiden Polizistinnen ist bis auf Weiteres dienstunfähig. Gegen den 31-Jährigen wird laut Polizei wegen mehrfacher, auch gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

