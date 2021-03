Stand: 26.03.2021 15:22 Uhr Burgdorf: 19-Jähriger verletzt 20-Jährigen mit Messer schwer

Mit einem Messer soll ein 19-Jähriger in Burgdorf (Region Hannover) einen 20 Jahre alten Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der Verdächtige sei festgenommen worden, wie Polizei Hannover und die für Burgdorf zuständige Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mitteilten. Gegen ihn werde wegen versuchten Totschlags ermittelt. Im Laufe des Tages sollte der 19-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Zu den Hintergründen der Tat sei Folgendes bekannt: Zwischen den beiden Männern sei es in der Nacht zum Streit gekommen. Der 19-Jährige habe daraufhin unvermittelt ein Messer gezogen und mehrfach auf den 20-Jährigen eingestochen. Das Opfer wurde den Angaben zufolge notoperiert und war zunächst außer Lebensgefahr. Noch am Tatort nahmen Beamte den 19-Jährigen fest. Er leistete nach Behördenangaben keinen Widerstand. Auch die mutmaßliche Tatwaffe sei sichergestellt worden.

